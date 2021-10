Jego solowe koncerty są niepodrabialnym show, które niejednokrotnie zaskakuje, m

Reklama

Momentami bawi, a w całości porywa i nie wychodzi z głowy przez długie miesiące! Amigo The Devil wystąpi na scenie warszawskiego klubu Chmury 12 marca 2022.

Jeśli kiedykolwiek spotkaliście się z tym, że cała sala koncertowa wykrzykuje melodyjne “I hope your husband dies” przy akompaniamencie wesołego banjo, to prawdopodobnie mieliście okazję być na koncercie Amigo The Devil. Amerykanin za nic ma tradycyjne podejście to tworzenia muzyki folk, country czy rocka i na bazie tych gatunków stworzył swój własny, wyjątkowy styl. Oparta na dźwięku gitary i wokalu Amigo twórczość, przepełniona jest makabryczno-romantycznym storytellingiem i chwytliwymi refrenami, które świetnie wypadają na koncertach. Chociaż Amigo The Devil nie wyprzedaje ogromnych klubów, to jego fanbase na całym świecie jest szalenie oddany i tworzy wokół tego artysty prawdziwie mistyczny kult. Czy słusznie? Przekonamy się już niedługo, bo Amigo The Devil wystąpi 12 marca w klubie Chmury w Warszawie.

Bilety na to wydarzenie w cenie 59 złotych będą dostępne już od 22 października.