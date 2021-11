Na czym polega fenomen Gogol Bordello? Przeczytajmy.

„Zadaniem Gogol Bordello jest prowokowanie publiczności aby wyszła z postmodernistycznej estetyki, i weszła w neooptymistyczny ruch wspólnotowy w kierunku nowych źródeł autentycznej energii. Poprzez akty muzyki, teatru, chaosu i czarów Gogol Bordello konfrontuje się z zblazowaniem i umarłą ironią. Nasza obróbka tradycyjnego materiału to frewilloos. Ale nie jest ironiczna, a więc jest realna. Teatr Oure jest chaotyczny i spontaniczny, przez co alarmujący i prowokujący do reakcji. Z miejsca, w którym stoimy, widać wyraźnie, że kultury świata zawierają materiał dla nieskończonych możliwości sztuki i nowych kombinacji, które rozciągają umysł, czystą radość i energię przetrwania. Wybraliśmy pracę z tradycjami cygańskimi, kabaretowymi i punkowymi. To jest to, co znamy i czujemy. I możliwe jest o wiele więcej, sprawienie, że ukochane stwierdzenie postmodernizmu „wszystko zostało zrobione” zabrzmi jako błąd intelektualny. Trubadurzy neoautentyki przychodzą jako trans globalna rodzina syndykatów sztuki, której nigdy wcześniej nie widziano!”

KONCERTY W POLSCE

16.06.2022 KLUB STODOŁA WARSZAWA

17.06.2022 KLUB STUDIO KRAKÓW