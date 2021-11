Placebo zapowiada nowy album "Never Let Me Go" i ogłasza trasę koncertową.

17.10.2022 – WARSZAWA – EXPO XXI Reklama Bilety na koncert w Polsce trafią do ogólnej sprzedaży 17 listopada o 10:00 na LiveNation.pl We wrześniu, zespół Placebo wrócił po długiej nieobecności i wydał swój pierwszy od pięciu lat singiel z nowego albumu - 'Beautiful James'. Radosny i uroczysty utwór powstał w sprzeciwie dla coraz bardziej znaczących i ignoranckich frakcji, które zaśmiecają współczesny dialog. Tak jak Brian Molko kiedyś skomentował "Jeśli ta piosenka denerwuje ludzi bez dystansu, to bardzo dobrze." Brian Molko komentuje utwór "Surrended By Spies": "Zacząłem pisać ten tekst, gdy odkryłem, że sąsiedzi szpiegowali mnie w imieniu partii o nikczemnym programie. Zacząłem wtedy rozważać tysiące sposobów na jakie nasza prywatność była niszczona i kradziona. Od pojawienia się kamer CCTV, które teraz wykorzystują rasistowską technologię rozpoznawania twarzy, przez powstanie internetu i telefonów komórkowych, które prawie każdego użytkownika zamieniły częściowo w paparazzo i obserwatora własnego życia, do tego jak większość z nas sprzedała swoje osobiste informacje potężnym, międzynarodowym korporacjom, których jedynym celem jest wykorzystywanie nas. Wykorzystałem technikę ,,cut-up" wymyśloną przez Williama S Burroughsa i spopularyzowaną przez Davida Bowiego. To prawdziwa historia opowiedziana przez pryzmat paranoi, kompletnego obrzydzenia dla wartości współczesnego społeczeństwa i ubóstwiania kapitalizmu nadzoru. Narrator jest u kresu sił, pełny beznadziei i przerażenia w konflikcie z naszym nowo odkrytym postępem i bogiem pieniądza."