Po wstępie "The Ecstasy of Gold" było "Hardwired", a potem m.in. "Ride The Lightning", "The Unforgiven", "Sad But True", "One", "Master Of Puppets". Na koniec zabrzmiały "Nothing Else Matters" oraz "Enter Sandman". Niespodzianką było wykonanie "Frantic", nagrania z płyty "St. Anger", do którego zespół na koncertach często nie wraca. Oto jak Metallica podbiła wczoraj stolicę Portugalii.