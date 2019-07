W trakcie tego tournee artysta 2 listopada przyjedzie do Polski, by zagrać koncert w Krakowie. W Budapeszcie repertuar koncertu wypełniły nagrania doskonale znane z kariery solowej, jak i The Police. Sting zagrał m.in. "Message In a Bottle", "Desert Rose" oraz "Roxanne". Tak to wyglądało 2 lipca 2019 roku w obiektywie fotoreporterów.