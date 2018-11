To jedna z tych kompozycji, którą każdy szanujący się fan muzyki rockowej powinien znać. Pochodzący z 1975 roku utwór "Walk This Way" uważany jest powszechnie za jedno z najważniejszych osiągnięć zespołu Aerosmith. Drugie życie kompozycji dała formacja RUN-D.M.C., która sprawiła, że "Walk This Way" stało się też symbolem dla świata hip-hopu. To jeden z nielicznych przykładów, kiedy ponadgatunkowo kompozycja staje się kultową, taką, która przechodzi do historii.

U Jimmy'ego Fallona nic jednak nie jest takie, jakby się wydawało że ma być. Przekonało się o tym wielu muzyków - a wersja "Enter Sandman" Metalliki zagrana na dziecięcych instrumentach przez dłuższy czas była bardziej popularna niż oryginał.

A jak brzmi wykonane w podobny sposób "Walk This Way"? Przekonajcie się sami. Ekipie towarzyszy nieocenione The Roots.