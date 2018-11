O zbiórce na swym profilu poinformowała Polska Fundacja Muzyczna. W opisie czytamy: "5 maja 2018 roku odwiedzając mamę na Białorusi Gienek doznał rozległego wylewu krwi do mózgu i został zoperowany w szpitalu w Baranowiczach dopiero po 11 godzinach. Po tej operacji jeszcze się nie wybudził. Teraz jest już w domu, ale u mamy w Białooziersku na Białorusi. W dalszym ciągu jest w śpiączce, odżywia się przez sondę, oddycha samodzielnie dzięki tracheostomii, ale coraz lepiej komunikuje się ze światem, słyszy, żywo reaguje na dotyk, słowa, informacje, obecność bliskich i bardzo chce się obudzić. Jeszcze nie ma możliwości i wyraźnych wskazań medycznych na transport do Polski, choć jest to intensywnie sprawdzane."

Fundacja organizuje zbiórkę środków, które mają zapewnić odpowiednią opiekę nad muzykiem.

Gienek Loska wygrał w 2011 roku pierwszą edycję programu X-Factor. Jest cenionym muzykiem bluesowym i rockowym.