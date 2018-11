Porozumienie popisane przez wiceprezydenta Opola Przemysława Zycha oraz prezesa TVP Jacka Kurskiego zakłada, że przez najbliższe trzy lata najbardziej znany festiwal z polską muzyką będzi pokazywany na antenach telewizji publicznej. Ogłoszono przy okazji w jakim terminie odbędzie się najbliższy KFPP - będzie to pomiędzy 7 a 10 czerwca 2019 roku. Przez trzy pierwsze dni koncerty i imprezy pokazywać będzie główny kanał telewizji publicznej, zaś organizowany 10 czerwca koncert muzyki alternatywnej pokazany będzie przez TVP Kultura.

Tegoroczna impreza cieszyła się nieco słabszym zainteresowaniem - wg. Wirtualnych Mediów oglądało go na antenie TVP i TVP Polonia około 2 milionów widzów. Jednym z powodów był konflikt wokół zarzucanej przez część artystów TVP cenzurze - kto może wystąpić, a kto nie. Ostatecznie festiwal zorganizowano, a miasto Opole, które było zaniepokojone konfliktem na linii TVP-artyści i postawione pod ścianą perspektywą przeniesienia festiwalu pod nieco inną nazwą do Kielc, doszło z telewizją publiczną do pełnego porozumienia. Wciąż jednak część artystów i wykonawców odmawia udziału w koncertach firmowanych i transmitowanych przez TVP.