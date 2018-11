Album „Dreamer” wygrał zestawienie w jednym z najbardziej trudnych tygodni w roku. Drugi tydzień września uznawany jest za idealną rozbiegówkę pod Mikołajki i Boże Narodzenie. A nie oszukujmy się – tam pieniądz jest największy, wtedy ma się doskonałe obroty. Płyta, która na święta jest w drugiej-trzeciej dziesiątce ma dwa razy większą sprzedaż niż pierwsza piątka dziś.

By się wypozycjonować, płytę należy wydać już dziś. Tyle czasu jest potrzebne, by jej posłuchać, by ją ocenić, by się w niej zakochać i chcieć mieć ją fizycznie w domu. W czasach streamingu płyt najpierw słuchamy, potem je mamy.

Triumf Szpaka w takim tygodniu jest czymś, co możemy podsumować starym polskim porzekadłem „na dwoje babka wróżyła”. Bo z jednej strony – siła bazy fanów jest ogromna. Z drugiej – no właśnie, po tym jak płytę kupią fani, musi jeszcze sięgnąć po nią ktoś inny. I tu okaże się, czy album „Dreamer” trafił w gusta Polaków, czy będzie cudownym meteorem.

1. Michał Szpak – Dreamer

2. ABBA – 18 Hits

3. Pięć Dwa – Czyste Szumienie

4. TPS – Tuptuś Inaczej Wojtek

5. Major SPZ – Towar

6. Bajm – Best Of 1978 – 2018

7. Smolasty – Fake Love

8. Sarius – Wszystko Co Złe

9. Alvaro Soler – Mar De Colores

10. Maanam – Złota Kolekcja Vol.1&2

11. Lenny Kravitz – Raise Vibration

12. Taco Hemingway – Cafe Belga

13. Kult – Posłuchaj To Do Ciebie

14 . White 2115 – Rockstar

15. Paul McCartney – Egypt Station

16. Hinol, Polska Wersja – Mej Duszy Dziecko

17. Kortez – Mój Dom

18. Ariana Grande – Sweetener

19. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

20. Mietek Szcześniak – Nierówni

21. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017

22. O.S.T.R. – W Drodze Po Szczęście

23. Muzyka Filmowa – Mamma Mia! Here We Go Again

24. Paweł Domagała – Opowiem Ci O Mnie

25. Leonard Cohen – You Want It Darker

26. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2018

27. Stanisława Celińska – Malinowa…

28. Kali, Flvwlxss – V8T

29. Kękę – To Tu

30. Pięć Dwa Dębiec – P-Ń Vi (2015)

31. PRO8L3M – Ground Zero Mixtape

32. Dżem – The Singles

33. Lady Pank – Lp1 (2018)

34. Różni Wykonawcy – Rmf Fm Muzyka Najlepsza Pod Słońcem 2018

35. ReTo – Boa

36. Remo – Sekret

37. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Rockowa Vol.2

38. Kortez – Bumerang

39. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017 – Dogrywka

40. Taconafide – Soma 0,5Mg

41. Dawid Podsiadło – Annoyance And Disappointment

42. Guzior – Evil_Things

43. Imagine Dragons – Evolve

44. Krzysztof Zalewski – Zalewski Śpiewa Niemena

45. Krzysztof Zalewski – Złoto

46. A Perfect Circle – Eat The Elephant

47. Dj Decks – Mixtape Vol. 6

48. Pięć Dwa – T.R.I.P.

49. Farben Lehre – Stacja Wolność

50. Kukon – Piękny Ból