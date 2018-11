Maciej Maleńczuk na najwyższe miejsca dotarł i bez wsparcia obniżki. Ale gdy jego album z piosenkami Młynarskiego został nie dość, że przeceniony, ale i wyeksponowany w dobrym miejscu – musiało się stać to, co się stało – jest pierwsze miejsce bestsellerów płytowych

Ciekawe rzeczy dzieją się niżej. Na trzecim miejscu znalazł się budzący skrajne opinie nowy album Eminema, w pierwszej dziesiątce utrzymał się Michał Szpak. Cały czas polscy artyści królują – miejsce w pierwszej dwudziestce Lenny Kravitza należy uznać za sukces. I tylko żal Paula McCartneya, który ze świetnym albumem szoruje dół zestawienia.

1. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk Gra Młynarskiego

2. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Smooth Jazz

3. Eminem – Kamikaze

4. ABBA – 18 Hits

5. Bajm – Best Of 1978 – 2018

6. Michał Szpak – Dreamer

7. Sarius – Wszystko Co Złe

8. Kleszcz – Czerń i Biel

9. Taco Hemingway – Cafe Belga

10. Maanam – Złota Kolekcja Vol.1&2

11. Kortez – Mój Dom

12. Frontside – Zmartwychwstanie

13. Tony Bennett & Diana Krall – Love Is Here To Stay

14. Paweł Domagała – Opowiem Ci O Mnie

15. Lenny Kravitz – Raise Vibration

16. Alvaro Soler – Mar De Colores

17. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

18. Kali, Flvwlxss – V8T

19. Hinol, Polska Wersja – Mej Duszy Dziecko

20. Jean Michel Jarre – Planet Jarre – 50 Years Of Music

21. White 2115 – Rockstar

22. O.S.T.R. – W Drodze Po Szczęście

23. Tps – Tuptuś Inaczej Wojtek

24. Major SPZ – Towar

25. Pięć Dwa – Czyste Szumienie

26. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017

27. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2018

28. Muzyka Filmowa – Mamma Mia! Here We Go Again

29. Smolasty – Fake Love

30. Paul Mccartney – Egypt Station

31. Ariana Grande – Sweetener

32. Stanisława Celińska – Malinowa…

33. Kortez – Bumerang

34. KęKę – To Tu

35. Różni Wykonawcy – RMF FM Muzyka Najlepsza Pod Słońcem 2018

36. Pro8L3M – Ground Zero Mixtape

37. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017 – Dogrywka

38. Taconafide – Soma 0,5 mg

39. Gruby Mielzky – Komik Z Depresją

40. Guzior – Evil_Things

41. Marcin Wasilewski Trio – Live

42. Krzysztof Zalewski – Zalewski Śpiewa Niemena

43. Guns N’ Roses – Greatest Hits

44. Bts – Face Yourself

45. Dawid Podsiadło – Annoyance And Disappointment

46. Alvaro Soler – Eterno Agosto

47. Lady Pank – LP1

48. Dawid Podsiadło – Comfort And Happiness

49. Armin Van Buuren – A State Of Trance Ibiza 2018

50. Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsoviensis – Fogg – Pieśniarz Warszawy