„Koncert Możdżera i Cincottiego to efektowna szpica tegorocznej edycji Jazz Jamboree, ale też uhonorowanie pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Jazz Jamboree – jednego z najbardziej prestiżowych festiwali jazzowych w Europie. Pierwsza jamborka odbyła się we wrześniu 1958 r. w braku Klubu Studentów Politechniki Warszawskiej Stodoła przy ul. Emilii Plater" - powiedział Mariusz Adamiak, szef JJ. "Nasz koncert ma charakter plenerowy; ruch na placu Trzech Krzyży będzie częściowo wstrzymany, scena ustawiona zostanie u wylotu uliczki Tyrmanda nieopodal gmachu ETHOS. Prawdę mówiąc chodzi nam też o promocję tego ciekawego urbanistycznie placu jako miejsca imprez, spotkań – życia miejskiego po prostu" – dodał Adamiak.

Pianiście Leszkowi Możdżerowi towarzyszą: kontrabasista Lars Danielsson oraz Zohar Fresco na perkusji. Pierwszy wspólny występ polsko-szwedzko-izraelskiego tria miał miejsce podczas X Międzynarodowego Festiwalu – Jazz na Starówce, w Warszawie w lipcu 2004 r. Trio przedstawiło repertuar entuzjastycznie przyjęty zarówno przez krytyków jak i zgromadzoną publiczność.

"Wydawać by się mogło, iż muzycy stworzyli klasyczne jazzowe Trio – fortepian, kontrabas, perkusja. Ale to jest Możdżer, w związku z czym, nic nie może być oczywiste. Poza fortepianem w tym projekcie, pianista gra również na kilku klawiaturach i celeście, Danielsson płynnie zamienia kontrabas na wiolonczelę, Fresco czaruje swoimi perkusjonaliami" – charakteryzował zespół dziennikarz muzyczny Mirosław Pęczak.

"Obiecujący śpiewający pianista nowego pokolenia" – tak do niedawna pisano o Peterze Cincottim. Dziś jest już uznawany przez krytyków i słuchaczy za "rewelacyjnego amerykańskiego wokalistę jazzowego i pianistę". "Peter Cincotti to 88 klawiszy, stołek I mikrofon. Daj te rzeczy Peterowi Cincottiemu, a zabierze cię dokądkolwiek zechcesz" – czytamy w zapowiedziach JJ 2018.

Peter Cincotti urodził się 11 lipca 1983 r. w Nowym Jorku i tam się wychowywał, większość swojego dzieciństwa dzieląc między szkołę - w ciągu dnia - i grę w klubach - wieczorami i nocami. W klubie właśnie odkrył go producent muzyczny Phil Ramone. Debiutancki album Petera osiągnął najwyższe miejsca na listach przebojów "Billboardu".

Cincotti występował m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku i w paryskiej Olympii, współpracując z Andreą Bocelli i Davidem Guettą. Wystąpił w filmie "Spiderman 2", niedawno pojawił się w serialu "House Of Cards", reprezentował światowe marki Ermenegildo Zegna i Tod's.

Nowy album Cincottiego "Long Way From Home" napisany, zaaranżowany i wyprodukowany przez samego muzyka, jest kolekcją piosenek oraz - jak sam wyjaśnia - wynikiem "przeniesienia moich fortepianów do domu na Jersey Shore, zbudowania studia nagraniowego i spędzania większości z ostatnich dwóch lat za stołem mikserskim".

"Po inauguracji mamy małą przerwę. Dalsza część jubileuszowego 60. Jazz Jamboree odbywać się będzie od 26 do 28 października w Klubie Stodoła, naturalnie" – zapowiada Mariusz Adamiak. W programie m.in.: Binker Golding Quartet, Ezra Collective, Idris Ackamoor & The Pyramids, Marcin Masecki with Mike Marshall, Marcin Olak Imagine Nation feat. Liberty Ellman, Art Ensemble of Chicago, James Brandon Lewis Trio.