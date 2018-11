W kwietniu Aznavour trafił do szpitala - odwołano wtedy jego koncerty w Rosji. Mimo podeszłego wieku, muzyk starał się cały czas aktywnie pracować, występując na całym świecie.

Francuski piosenkarz pochodzenia ormiańskiego, aktor, kompozytor i autor tekstów urodził się w Paryżu w 1924 roku jako Szahnur Waghinak Aznawurian. Karierę - dzięki rodzicom - emigrantom, zaczął jeszcze jako dziecko.

Aznavour jest wykonawcą znanych na całym świecie przebojów, jak "Isabelle", "Les Comediens", "For me formidable". Do wielu ze swoich piosenek sam napisał muzykę i słowa. W początkach swojej kariery towarzyszył na scenie Edith Piaf. Muzyk ma na swoim koncie ponad 2000 kompozycji, zagrał też w ponad 60 filmach.

Jest jednym z tych muzyków, którzy sprzedali ponad 200 milionów płyt.

Piosenki nagrywał w wielu językach - sam władał biegle ośmioma.