Jak poinformowali organizatorzy podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie, do tej pory napłynęło około 550 zgłoszeń. W kolejnym etapie 35 uczestników wyłonionych przez jury składające się z muzyków i dziennikarzy Polskiego Radia, weźmie udział w eliminacjach, które odbędą się w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej. Eliminacje będzie można śledzić na antenie Trójki w siedmiu pierwszych odcinkach programu. Czterema kolejnymi odsłonami programu będą półfinały. Zwycięzcę słuchacze poznają w finałowym, 12. odcinku, w którym weźmie udział trzech najlepszych debiutantów.

Wszystkie przesłuchania będzie można usłyszeć na antenie Trójki, na portalu polskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych. Na antenie młodzi wykonawcy zaprezentują swoją twórczość, ale też opowiedzą o inspiracjach i doświadczeniach muzycznych i porozmawiają z jurorami o muzycznych planach na przyszłość. Wymagane jest, aby artyści przedstawili wyłącznie własny repertuar, niemożliwe jest wykonywanie coverów. Gospodarzem programu będzie dziennikarz Trójki Tomasz Żąda, a zwycięzcy przesłuchań zostaną zaproszeni do poniedziałkowego wydania jego audycji "Trójka żąda debiutów".

Artystów będzie oceniać jury, w którym zasiadać będą: wokalistka Ania Rusowicz; basista i kontrabasista Wojtek Mazolewski; Ten Typ Mes, czyli Piotr Szmidt – raper, producent i wydawca hiphopowy; Piotr Nagłowski – dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia oraz Hirek Wrona - dziennikarz muzyczny radiowej Trójki i DJ.

Ważną rolę w konkursie ma do odegrania publiczność. "Start NaGranie" to pierwszy w historii konkurs, w którym będzie można głosować na jego uczestników, kupując ich muzykę bezpośrednio z poziomu nagrania online. Będzie to można robić od poziomu półfinałów. Takie rozwiązanie konkursowe wdrożył polski startup – interaktywna platforma video Tagmax.

"Innowacyjna mechanika głosowania pozwala na interakcję typu +one-click+, wprost z poziomu nagrań publikowanych w formie video – w nich publiczność będzie oddawała głosy, kupując utwory konkursowe, a dochód trafi do rąk wykonawców" – wyjaśnił Bartosz Jastrzębowski z platformy Tagmax, który jest również twórcą konkursu i reżyserem jego odcinków. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie cena jednego utworu.

"To pierwsze w historii talent show o takiej formule. Stosując najnowsze technologie nie tylko zaangażuje słuchaczy i internautów we wspieranie swoich faworytów, ale też pozwoli artystom zgromadzić środki na realizację swoich autorskich pomysłów. Wierzę, że wspólnie wyznaczamy właśnie nową jakość w interakcji z odbiorcami. Chcemy jednocześnie, aby był to konkurs, który w autentyczny sposób pomoże wydobyć przyszłe diamenty polskiej muzyki" – powiedział Wiktor Świetlik, dyrektor i redaktor naczelny Programu 3 Polskiego Radia.

Nabór do "Start NaGranie" ruszył 12 września i będzie trwać do końca października.

Pierwszy odcinek "Start NaGranie" na antenie Programu 3 Polskiego Radia pojawi się 5 października. Finał konkursu przewidziany jest na 21 grudnia br.