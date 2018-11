Do tej pory najbardziej utytułowaną wokalistką w historii American Music Awards była Whitney Houston. Była, bo na czele jest teraz Taylor Swift, która w tym roku wygrywała w najważniejszych kategoriach. Została m.in. artystką roku, co na amerykańskiej scenie muzycznej będzie pamiętane przez lata.

Album „Reputation” został uznany za najlepszy w kategorii pop/rock, nagrodzono też trasę koncertową wokalistki. Warto odnotować, że za najlepszą nową twarz uznano Camilę Cabello, dla której również była to niezmiernie udana gala.

Oto pełna lista nagrodzonych:

Artist of the Year:

Taylor Swift

Favorite Female Artist Pop/Rock:

Taylor Swift WINNER

Favorite Male Artist Pop/Rock:

Post Malone

Favorite Duo/Group Pop/Rock:

Migos

Favorite Song Pop/Rock:

Camila Cabello, “Havana”

Favorite Album Pop/Rock:

Taylor Swift, Reputation

Favorite Female Artist Country:

Carrie Underwood

Favorite Male Artist Country:

Kane Brown

Favorite Duo/Group Country:

Florida Georgia Line

Favorite Song Country:

Kane Brown, “Heaven” WINNER

Favorite Album Country:

Kane Brown, Kane Brown

Favorite Artist Rap/Hip-Hop:

Cardi B

Favorite Male Artist Soul/R&B:

Khalid

Favorite Album Rap/Hip-Hop:

Post Malone, Beerbongs & Bentleys

Favorite Song Rap/Hip-Hop:

Cardi B, “Bodak Yellow”

Favorite Album Soul/R&B:

XXXTentacion, 17

Favourite Artist Adult Contemporary:

Shawn Mendes

Favourite Female Artist Soul R&B:

Rihanna

Favorite Song Soul/R&B:

Cardi B & Bruno Mars, “Finesse”

Favourite Soundtrack:

Black Panther

Favourite Artist EDM:

Marshmello

Favourite Social Artist:

BTS

Favourite Music Video:

Camila Cabello, “Havana”

Collaboration of the Year:

Camila Cabello featuring Young Thug, “Havana”

New Artist of the Year:

Camila Cabello

Favorite Artist Contemporary Inspirational:

Lauren Daigle

Favorite Artist Latin:

Daddy Yankee

Favorite Artist Alternative Rock:

Panic! At The Disco

Tour of the Year:

Taylor Swift