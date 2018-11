Słoń, czyli Wojciech Zawadzki, od lat należy do czołówki w polskim hip-hopie. Poprzednia jego płyta „Brain Dead Familia” zadebiutowała na drugim miejscu OLISu. Pierwsze miejsce dla rapera nie jest żadną niespodzianką – być może znów (i znów, i znów, i znów) każe się zastanowić nad tym, jak to jest, że muzyki, którą kupują Polacy nie uświadczymy w zdecydowanej większości mediów.

Casus wyoutowania medialnego Słonia dotyczy też Białasa i Lanka, których bardzo ważna dla gatunku płyta pojawiła się jako nowość na trzecim miejscu w zestawieniu. Dopiero na czwartym miejscu nasz gorący towar eksportowy, czyli Behemoth z bardzo udanym albumem „I Loved You At Your Darkest”.

W pierwszej dziesiątce widzimy też niełatwy, ale udany album nagrany wspólnie przez Annę Marię Jopek z Branfordem Marsalisem. Można jednak spokojnie zaryzykować twierdzenie, że „Ulotne” zostaną w zestawieniu zdecydowanie dłużej, niż na przykład nowość z miejsca 7. Swoją drogą to jeden z pierwszych przypadków od dawna, kiedy zagraniczny artysta debiutuje w pierwszej dziesiątce OLIS. To tylko świadczy o popularności Twenty One Pilots.

Warto dostrzec na 14. miejscu Annę Jurksztowicz. To kolejny w ostatnich miesiącach dowód na to, że gwiazdy pamiętane jeszcze z lat 80tych wciąż są przez Polaków muzycznie pożądane.

1 SŁOŃ - MUTYLATOR

2 RÓŻNI WYKONAWCY - ZŁOTA KOLEKCJA - BEST OF 20 LAT

3 BIAŁAS, LANEK - HYPER2000

4 BEHEMOTH - I LOVED YOU AT YOUR DARKEST

5 LEONARD COHEN - LIVE IN LONDON

6 ZEAMSONE - "777"

7 TWENTY ONE PILOTS - TRENCH

8 ANNA MARIA JOPEK & BRANFORD MARSALIS - ULOTNE

9 KORTEZ - MINI DOM

10 RIVERSIDE - WASTELAND

11 SIKORSKI SOON

12 ZBIGNIEW WODECKI THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA

13 KORTEZ - MÓJ DOM

14 ANNA JURKSZTOWICZ - O MIŁOŚCI, PTAKACH I ZŁYCH CHŁOPAKACH

15 PAWEŁ DOMAGAŁA - OPOWIEM CI O MNIE

16 MICHAŁ SZPAK - DREAMER

17 ADI NOWAK - KOSH

18 MAANAM - ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1&2

19 SARIUS - WSZYSTKO CO ZŁE

20 ZEUS - TO POMYŁKA

21 TACO HEMINGWAY - CAFE BELGA

22 BAJM - BEST OF 1978 - 2018

23 QUEEN - THE PLATINUM COLLECTION - GREATEST HITS I,II&III

24 IMAGINE DRAGONS - EVOLVE

25 BTS - LOVE YOURSELF - TEAR

26 ABBA - 18 HITS

27 HINOL, POLSKA WERSJA - MEJ DUSZY DZIECKO

28 THE DUMPLINGS - RAJ

29 WHITE 2115 - ROCKSTAR

30 GUNS'N'ROSES - GREATEST HITS

31 KALI, FLVWLXSS - V8T

32 MUZYKA FILMOWA - A STAR IS BORN

33 RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2017

34 RÓŻNI WYKONAWCY - SIESTA XIV - PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI

35 RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: SMOOTH JAZZ

36 KORTEZ - BUMERANG

37 O.S.T.R. - W DRODZE PO SZCZĘŚCIE

38 BIG CYC - 30 LAT Z WARIATAM!

39 TONY BENNETT & DIANA KRALL - LOVE IS HERE TO STAY

40 EMINEM - KAMIKAZE

41 MAJOR SPZ - TOWAR

42 RÓŻNI WYKONAWCY - BRAVO HITS LATO 2018

43 STANISŁAWA CELIŃSKA - MALINOWA …

44 MACIEJ MALEŃCZUK - THE ANT

45 JOE BONAMASSA - REDEMPTION

46 DUDEK P56, ŻARY JLB, INKG - DEŻAWI

47 DAWID PODSIADŁO - ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT

48 KĘKĘ - TO TU

49 MAANAM - MAANAM I GOŚCIE

50 MUZYKA FILMOWA - MAMMA MIA!