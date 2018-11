Informacje o wyróżnieniu Nohavicy znalazły się na stronach rosyjskich urzędów. Medal Puszkina jest przyznawany od 1999 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauk humanistycznych, literatury i innych gałęzi sztuki. Odznaczeni nim Czesi to były prezydent Vaclav Klaus oraz przewodniczący towarzystwa czesko-rosyjskiego Jirzi Klapka.

„Wiem o tym. Dotąd nie dostałem żadnego medalu, pojadę tam. Szanuję to i nagrodę odbiorę. Szczegółów nie znam, jestem w Koszycach (wschodnia Słowacja)” - powiedział Nohavica portalowi Dennik N. Inny portal – iDnes - zauważa, że to nie pierwsze uhonorowanie Nohavicy za rozwój relacji z Rosją. Przed rokiem dostał on nagrodę „Srebrnego łucznika”, którą przyznał prezydent Czech Milosz Zeman i ambasada Rosji.

Nohavica występuje od ponad 40 lat. Należy do najbardziej popularnych czeskich wykonawców. W swoim repertuarze ma utwory Okudżawy, Wysockiego i Błoka. Przed 1989 rokiem miał utrudniony dostęp do mediów. W latach 90. znany przedstawiciel czeskich bardów Jaroslav Hutka zarzucił Nohavicy współpracę z komunistyczną policją polityczną StB i donosy na ikonę czeskiego folku – Karela Kryla.