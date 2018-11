„Basta” było płytą zapowiadaną od dawna. Aura buntu, zmiany klimatu muzycznego i znakomita praca wokół promocji krążka sprawiły, że album szturmem wziął pierwsze miejsce listy muzycznych bestsellerów (OLIS). Na drugie miejsce trafiła składanka Empiku. A że płyta „Basta” w tej sieci sprzedaży była tylko dostępna na początku sprzedaży można powiedzieć, że Empik jest drugim zwycięzcą zestawienia.

Cały czas wysoko jest mini album Korteza – od trzech lat ten wykonawca nie spada poniżej Top20. Stałym gościem czołówki rankingu jest też Zbigniew Wodecki. Warto odnotować, że w pierwszej dziesiątce widzimy też płyty Słonia, Hase oraz ambitną produkcję Anny Marii Jopek z Branfordem Marsalisem.

Za tydzień pierwsze miejsce powinien zająć Dawid Podsiadło. Za dwa – Agnieszka Chylińska. Każde inne rozstrzygnięcie będzie niespodzianką. A w firmach płytowych powoli zastanawiają się już, kto weźmie szczyt rocznego zestawienia.

1. Nosowska – Basta

2. Różni Wykonawcy – 70 Lat Empik

3. Kortez – Mini Dom

4. Queen – The Platinum Collection – Greatest Hits I, II & III

5. Różni Wykonawcy – Złota Kolekcja – Best Of 20 Lat

6. Słoń – Mutylator

7. Anna Maria Jopek & Branford Marsalis – Ulotne

8. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

9. Hase – Nagrania Transowe

10. Leonard Cohen – Live In London

11. Kortez – Mój Dom

12. Riverside – Wasteland

13. Kult – Tata 2

14. Różni Wykonawcy – Asfalt 20

15. Paweł Domagała – Opowiem Ci O Mnie

16. Michał Szpak – Dreamer

17. Behemoth – I Loved You At Your Darkest

18. Sarius – Wszystko Co Złe

19. Ed Sheeran – Divide

20. Pablopavo & Ludziki – Marginal

21. Maanam – Złota Kolekcja Vol. 1 & 2

22. Taco Hemingway – Cafe Belga

23. Twenty One Pilots – Trench

24. Saszan – Hologram

25. Patrycja Markowska – Krótka Płyta O Miłości

26. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Smooth Jazz

27. Krzysztof Zalewski – Zalewski Śpiewa Niemena

28. Stanisława Celińska – Malinowa…

29. Zakopower – Drugie Pół

30. Zeamsone – 777

31. Bajm – Best Of 1978 – 2018

32. Różni Wykonawcy – Polski Top Wszech Czasów 2018

33. Maanam – Maanam I Goście

34. Białas & Lanek – Hyper2000

35. Hinol – Mej Duszy Dziecko

36. Imagine Dragons – Evolve

37. Krzysztof Zalewski – Złoto

38. Kortez – Bumerang

39. ABBA – 18 Hits

40. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017

41. Dawid Podsiadło – Annoyance And Disappointment

42. KęKę – To Tu

43. The Dumplings – Raj

44. Eminem – Kamikaze

45. Guns N’Roses – Greatest Hits

46. Kali, Flvwlxss – V8T

47. Zeus – To Pomyłka

48. O.S.T.R. – W Drodze Po Szczęście

49. Robert Janowski – Najpiękniejsze Melodie

50. Zbigniew Wodecki – Dobrze, Że Jesteś