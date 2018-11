Artystka zmierzyła się z evergreenem „Coraz bliżej Święta” i wraz z marką Coca-Cola zachęca do zostania Świętym Mikołajem.

Nie jest łatwo wziąć na warsztat piosenkę, która od dawna funkcjonuje w umysłach ludzi… Wraz z FOXem chcemy podzielić się naszą interpretacją… Być Świętym Mikołajem, pośród tak wielu Mikołajów - to jak wsiąść do teleportera i wylądować w czasach, gdy tak łatwo było o radość - mówi Nosowska.

Utwór „Coraz bliżej święta” jest polską wersją kultowego „Wonderful Dream”, wykonywanego przez amerykańską wokalistkę Melanie Thornton. Po wcześniejsze polskie wersje przeboju sięgali m.in. Kasia Kowalska czy Margaret w towarzystwie finalistów programu The Voice of Poland.

Nie wszystkim jednak nowa wersja przypadła do gustu. Część fanów mówi, że Nosowska do nagrania najzwyczajniej w świecie nie pasuje, drudzy narzekają na to, że artystka wzięła udział w komercyjnej kampanii, po tym jak przez lata kreowała się na ikonę niezależnej sceny muzycznej. Problemy z Nosowską fani zaczęli mieć wraz z pojawieniem się prowokacyjnej płyty "Basta". Nie wszyscy potrafią zrozumieć, kiedy wokalistka mówi, że za nic już nikogo przepraszać nie zamierza.

Jak podejrzewamy - tu też urażonym nie pokłoni się z prośbą o wybaczenie.