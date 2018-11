W ubiegłym roku Margaret zajęła siódme miejsce z piosenką "In My Cabana" w szwedzkich eliminacjach do konkursu Eurowizji. U naszych sąsiadów przez morze konkurs to prawdziwa religia zgłaszają się do niego tysiące (to nie przesada) muzyków, którym marzy się, by powtórzyć międzynarodowy sukces Abby. Dlatego siódmą pozycję wiele osób uznało za sukces.

Dla Margaret to jednak za mało. W tym roku wokalistka ponownie będzie walczyć o start w najsłynniejszym konkursie piosenki na świecie. Dziś ogłoszono, że Margaret wystąpi w drugim krajowym półfinale - będzie to miało miejsce 9 lutego w Malmo. Jeśli piosenka przypadnie do gustu Margaret wystartuje w finale, który w miesiąc później odbędzie się w Sztokholmie. Zarówno półfinały, jak i finał pokaże na żywo szwedzka telewizja.

Przypomnijmy, w 2016 roku Margaret szukała też szczęścia w Polsce. W najbardziej wyrównanych eliminacjach krajowych w historii przegrała na ów czas z Michałem Szpakiem.