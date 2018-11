Zaskoczenie? Ależ skąd! „Weź nie pytaj” będzie biło się z „Początkiem” i „Małomiasteczkowym” o tytuł piosenki roku. To, że Paweł Domagała weźmie szturmem pierwsze miejsce listy najchętniej kupowanych płyt było pewne i oczywiste. Jedyne pytanie, które można postawić, jako otwarte brzmi: jak długo na szczycie pozostanie. A jeśli nawet spadnie z „jedynki” to jak długo utrzyma się w pierwszej dziesiątce. Zainteresowanie muzyką Domagały jest tak duże, że w drugiej dziesiątce pojawił się tez jego debiutancki album „Opowiem ci o mnie".

Na liście widać wyraźnie, jaka muzyka dominowała w tym roku – Męskie Granie, Dawid Podsiadło. Wysoko jest też Agnieszka Chylińska, co wskazywałoby na to, że jej publiczność mało przejęła się bardzo krytycznymi głosami na temat albumu „Pink Punk”.

Coraz więcej wiemy o tym, jak wyglądał ten rok. Dominacja artystów z naszego kraju jest pewna. Kto rozbije bank? Kto będzie na szczycie i będzie miał najlepiej sprzedawaną płytę roku? Rozstrzygnięcia za czas jakiś, ale emocje na pewno będą rozgrzewać nas przez długie tygodnie.

1. PAWEŁ DOMAGAŁA - "1984"

2. RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2018

3. DAWID PODSIADŁO – MAŁOMIASTECZKOWY

4. RÓŻNI WYKONAWCY - JAZZ & THE CITY VOL.2. PLATINUM EDITION

5. MALIK MONTANA - "022"

6. QUEEN - THE PLATINUM COLLECTION - GREATEST HITS I,II&III

7. MARK KNOPFLER - DOWN THE ROAD WHEREVER

8. HEMP GRU – ETER

9. AGNIESZKA CHYLIŃSKA - PINK PUNK

10. MICHAEL BUBLE - LOVE

11. SZPAKU – ATYPOWY

12. MUZYKA FILMOWA - BOHEMIAN RHAPSODY

13. ANDREA BOCELLI – SI

14. JEAN MICHEL JARRE E - QUINOXE INFINITY

15. ZBIGNIEW WODECKI - THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA

16. KORTEZ - MINI DOM

17. PAWEŁ DOMAGAŁA - OPOWIEM CI O MNIE

18. MY3 - "3"

19. KIZO – CZEMPION

20. IMAGINE DRAGONS - ORIGINS

21. ANIA DĄBROWSKA - THE BEST OF

22. MELA KOTELUK – MIGAWKA

23. NOSOWSKA – BASTA

24. KORTEZ - MÓJ DOM

25. ZAZ - EFFET MIROIR

26. BONUS RPK - TECHNIK PASJONAT

27. BUCZER – FRESHOUT

28. RÓŻNI WYKONAWCY - T.COVER

29. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA (CHRISTMAS VOL.3)

30. GRETA VAN FLEET - ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY

31. STANISŁAWA CELIŃSKA - MALINOWA …

32. OSTRY, BEZIMIENNI - RYSOPIS

33. MUSE - SIMULATION THEORY

34. MALIK MONTANA – TIJARA

35. MAANAM - ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1&2

36. IMAGINE DRAGONS – EVOLVE

37. TACO HEMINGWAY - CAFE BELGA

38. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: PRZEBOJE MUZYKI KLASYCZNEJ

39. CUGOWSCY - OSTATNI RAZ

40. RÓŻNI WYKONAWCY - 70 LAT EMPIK

41. MICHAŁ SZPAK – DREAMER

42. LITTLE MIX - LM 5

43. GRZEGORZ TURNAU - BEDFORD SCHOOL

44. AGA ZARYAN - HIGH & LOW

45. GUNS'N'ROSES - GREATEST HITS

46. ABBA - 18 HITS

47. DEAD CAN DANCE – DIONYSUS

48. MROZU – ZEW

49. ANDRZEJ PIASECZNY - "25+" (2018)

50. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: MUZYKA WŁOSKA