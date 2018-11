„Dreamer” to drugi album Michała Szpaka a zarazem pierwszy, który ukazuje się na czarnym krążku Fani znajdą na nim wszystkie utwory, które znalazły się na CD w tym m.in. single „Don’t Poison Your Heart”, „King Of The Season”, „Rainbow” i tytułowy „Dreamer (Thanks To You My Friends)”. Wersja na CD ukazała się 7 września i od razu zadebiutowała na 1. miejscu listy najchętniej kupowanych płyt w Polsce.

Michał Szpak wykonuje całą płytę na żywo w ramach trasy koncertowej „Dreamer Tour”, która już na samym początku „zaliczyła” trzy soldouty z rzędu - Bydgoszcz, Toruń oraz Wrocław zostały wyprzedane.

Równolegle z sukcesami nowej płyty Michała, jego poprzedni album „Byle Być Sobą” również zanotował wielki sukces – właśnie pokrył się Podwójną Platyną.