Płyta tygodnia

Jeżeli jeszcze, jakimś cudem, przegapiliście jeden z najbardziej klimatycznych i poruszających soundtracków ostatnich tygodni to czas nadrobić zaległości. Kinowa "Suspiria" weszła do polskich kin na początku listopada. To nowa wersja klasycznego horroru Dario Argento sprzed 40 lat. Jednak tak, jak film nie jest remake'em, a raczej hołdem dla wizualnie oszałamiającego klasyka, tak muzyka Thoma Yorke'a nie jest jego wersją niezapomnianego oryginalnego soundtracku autorstwa Goblin.

To zupełnie nowe otwarcie. Film budzi skrajne emocje, od zachwytów nad stroną wizualną i muzyczną, po ostrą krytykę samej historii i przeładowania tematów. Soundtrack wokalisty Radiohead powinien pogodzić wszystkich. To ujmująca, dwupłytowa mieszanka mrocznej muzyki ilustracyjnej, piosenek z wokalizami Thoma, tematów na fortepian, syntezatory, rzężące gitary. Ta mieszanka doskonale sprawdza się bez obrazu. Polecam szczególnie na dwupłytowym kolorowym winylu.

Thom Yorke, Suspiria OST, XL Recordings/Sonic

Nie przegap na żywo

Co prawda dzisiejszy (30.11) warszawski koncert skrywającego się za maskami zespołu Bokka został wyprzedany (co nie powinno dziwić, bo supportuje ich niXes), ale wciąż można kupić bilety na ich grudniowe występy: 1.12 w Białymstoku, 8.12 we Wrocławiu, 9.12 w Bielsko-Białej. Jeżeli lubicie klimaty w stylu The Knife to koncert dla was. Warto.

Klasyka na nowo

Jeszcze nie wymyśliliście co kupić na prezent miłośnikowi muzyki? Może to będzie podpowiedź. Ukazały się zremasterowane płyty Kate Bush na winylach. Zarówno jej pierwsza "The Kick Inside" sprzed 40 lat, jak i "Hounds of Love" z "Running Up That Hill (A Deal with God)" i tytułowym numerem w rolach głównych, czy album sprzed 5 lat "The Director's Cut". Ale to nie wszystko. Dostępne są również specjalne boksy z kilkoma zremastorowanymi płytami Kate Bush na winylach. Pierwszy z nich zawiera cztery pierwsze krążki Bush. Jeżeli ktoś nie doceni takiego prezentu, to nie ma dla niego nadziei :)

Klip tygodnia

Wyjątkowy teledysk zapowiadający wyjątkowe wydawnictwo. Teledysk koncertowy. Jego autorem jest reżyserka m.in. "Córek Dancingu", Agnieszka Smoczyńska. Genialnie pokazuje wyjątkową oprawę akustycznego występu Moniki Brodki z serii "Mtv Unplugged".

Oczywiście to nie jest pierwszy taki projekt polskiego artysty, znakomite koncerty tej serii nagrywali m.in. Hey i Kult. Ale chyba żaden nie miał tak dopracowanej scenografii. Do tego doszli wyjątkowi goście (Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski) i tradycyjnie cover ("Heart-Shaped Box" Nirvany). Elektroniczna wersja albumu będzie dostępna 7 grudnia, a od 10 grudnia pełny zapis koncertu będzie można obejrzeć w serwisie player.pl. Ten klip z akustyczną wersją "Varsovie" go zapowiadają.