Amerykańska piosenkarka to jedna z najbardziej znanych postaci w świecie muzyki pop. Ariana Grande nie ukrywała, że zainteresowana jest przede wszystkim muzyką lekką, łatwą i dla ogółu przyjemną. Jej piosenki wędrowały na szczyty list przebojów, a gwiazdę stawiano w jednym rzędzie z samą Taylor Swift.

Cieniem na karierze Grande położyły się wydarzenia z 22 maja 2017 roku - podczas jej koncertu w Manchesterze doszło do zamachu terrorystycznego, podczas którego zginęły 23 osoby (w tym dwóch Polaków).

Wokalistce udało się podnieść i wrócić do nagrywania i śpiewania piosenek. Jej twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem - dowodem ostatni rekord. Nowy teledysk wokalistki oglądało na Youtubie jednocześnie 823 tysiące osób. To rekord, który pewnie na długo będzie nie do pobicia.