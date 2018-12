Kilka tygodni z nowymi płytami Michała Szpaka, Dawida Podsiadło, Agnieszki Chylińskiej czy Pawła Domagały sprawiły, że mogliśmy na chwilę zapomnieć o tym jaki gatunek jest najpopularniejszy w Polsce. A jeśli mierzyć to wynikami sprzedaży, wyświetleń na YouTube i odsłuchów w streamingu, to hip-hop wygrywa nie tylko z popem czy rockiem, ale nawet z disco-polo.

Young Multi umieszcza na szczycie bestsellerów płytowych już drugą płytę z rzędu. Albumy wydaje w celującej w muzykę popularną wytwórni My Music, co sprawia, że na starcie ma tyle samo wrogów co zwolenników. Young Multi (tak naprawdę Michał Rychlik, rocznik 1997) płytę „Trapstar” skierował do sklepów 23 listopada. Pojawiają się na niej gościnnie Peja i Żabson.

Poprzednia płyta, wydana 1 grudnia 2017 roku „Nowa fala” sprzedała się już w ponad 15 tysiącach egzemplarzy. Young Multi dociera przede wszystkim do młodych słuchaczy, na co obrażać się specjalnie nie ma. Kiedy na scenie pojawiali się Molesta czy Kaliber 44, ich audytorium stanowili przede wszystkim nastolatkowie.

Young Multi pokonał w tym tygodniu świąteczny składak Empiku, Dawida Podsiadło, Pawła Domagałę, album Męskiego Grania czy związane z filmowym hitem „The Platinum Collection” Queen oraz ścieżkę dźwiękową do „Bohemian Rhapsody”. A ponieważ sezon świątecznych podarków już za chwilę, Young Multi zostanie w szczycie zestawienia na dłuższą chwilę.

1. YOUNG MULTI – TRAPSTAR

2. RÓŻNI WYKONAWCY - EMPIK PREZENTUJE - BEST CHRISTMAS HITS VOL.2

3. DAWID PODSIADŁO – MAŁOMIASTECZKOWY

4. PAWEŁ DOMAGAŁA - "1984"

5. RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2018

6. QUEEN - THE PLATINUM COLLECTION - GREATEST HITS I,II&III

7. BARTEK KASZUBA – MY

8. ENEJ - KOLĘDY POD WSPÓLNYM NIEBEM

9. SZPAKU – ATYPOWY

10. MUZYKA FILMOWA - BOHEMIAN RHAPSODY

11. ANDREA BOCELLI – SI

12. KACPER HTA – RONIN

13. HEMP GRU – ETER

14. ZBIGNIEW WODECKI - THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA

15. MICHAEL BUBLE – LOVE

16. KORTEZ - MINI DOM

17. AGNIESZKA CHYLIŃSKA - PINK PUNK

18. ANIA DĄBROWSKA - THE BEST OF

19. MARK KNOPFLER - DOWN THE ROAD WHEREVER

20. KORTEZ - MÓJ DOM

21. PAWEŁ DOMAGAŁA - OPOWIEM CI O MNIE

22. IMAGINE DRAGONS – ORIGINS

23. MALIK MONTANA - "022"

24. MELA KOTELUK – MIGAWKA

25. REMO – SEKRET

26. NOSOWSKA – BASTA

27. STANISŁAWA CELIŃSKA - MALINOWA …

28. GRETA VAN FLEET - ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY

29. RÓŻNI WYKONAWCY - JAZZ & THE CITY VOL.2. PLATINUM EDITION

30. BONUS RPK - TECHNIK PASJONAT

31. MAANAM - ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1&2

32. MY3 - "3"

33. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA (CHRISTMAS VOL.3)

34. JEAN MICHEL JARRE - EQUINOXE INFINITY

35. ZAZ - EFFET MIROIR

36. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: PRZEBOJE MUZYKI KLASYCZNEJ

37. TACO HEMINGWAY- CAFE BELGA

38. ABRADAB - "048"

39. ABBA - 18 HITS

40. 4DREAMERS - 4DREAMERS

41. YOUNG MULTI - NOWA FALA

42. MATT DUSK - JET SET JAZZ

43. GUNS'N'ROSES - GREATEST HITS

44. MICHAŁ SZPAK – DREAMER

45. ANDRZEJ PIASECZNY - "25+" (2018)

46. BAJM - BEST OF 1978 – 2018

47. IMAGINE DRAGONS – EVOLVE

48. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: MUZYKA WŁOSKA

49. MUZYKA FILMOWA A STAR IS BORN

50. DAWID PODSIADŁO COMFORT AND HAPPINESS