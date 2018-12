Nocny Kochanek budzi kontrowersje, bo tego, co robi ciężko przyjąć na serio. Zgodnie z zawartym w tytule jednej z poprzednich płyt hasłem "Zdrajcy metalu", muzykę opartą na ostrych gitarach wykorzystuje do robienia żartów. A te nie wszystkim przypadają do gustu.

Solą w oku jest też popularność. Płyty lądują na szczycie listy bestsellerów, koncerty wyprzedają się na pniu. Podczas ostatniego festiwalu w Kostrzyniu nad Odrą podczas koncertu zespołu bawić się mogło - według organizatorów - nawet 500 tysięcy osób.

Szaleństwo zapewne będzie trwać, bo zespół zapowiedział nową płytę "Randka w ciemność". album do sklepów trafi 11stycznia 2019 roku. Pierwszym nagraniem, które poznaliśmy jest "Czarna czerń". Oto teledysk, a poniżej lista koncertów.

Trasa w Ciemność

25.01.2019 - Gdynia - KLUB MUZYCZNY UCHO

26.01.2019 - Bydgoszcz - ESTRADA STAGEBAR

27.01.2019 - Piła - CLUB BARKA

01.02.2019 - Toruń - OD NOWA

02.02.2019 - Szczecin - PERON 5

03.02.2019 - Gorzów Wielkopolski - C-60

08.02.2019 - Zabrze - CK WIATRAK

09.02.2019 - Wrocław - ZAKLĘTE REWIRY

15.02.2019 - Łódź - KLUB WYTWÓRNIA

16.02.2019 - Częstochowa - KLUB RURA

17.02.2019 - Kielce - BOHOMASS LAB

22.02.2019 - Tychy - UNDERGROUND PUB

23.02.2019 - Radom - STREFA G2

01.03.2019 - Białystok - ZMIANA KLIMATU

02.03.2019 - Olsztyn - NOWY ANDERGRANT

08.03.2019 - Lublin - KLUB GRAFFITI

09.03.2019 - Rzeszów - KLUB MUZYCZNY POD PALMĄ

10.03.2019 - Zamość - KAZAMATA WSCHODNIA BASTIONU I

15.03.2019 - Ostrów Wielkopolski - KLUB STARA PRZEPOMPOWNIA

16.03.2019 - Dzierżoniów - DOK

17.03.2019 - Katowice - MEGACLUB

22.03.2019 - Chełm - ATMOSFERA

23.03.2019 - Krosno - ROCK KLUB IRON

29.03.2019 - Kraków - KLUB STUDIO

30.03.2019 - Bielsko Biała - RUDEBOY CLUB

05.04.2019 - Zielona Góra - KAWON PIWNICA ARTYSTYCZNA

06.04.2019 - Opole - NARODOWE CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI

12.04.2019 - Gdańsk - B90

13.04.2019 - Poznań - KLUB MUZYCZNY B17

14.04.2018 - Iława - IOWA MUSIC BAR

26.04.2019 - Skarżysko Kamienna - SEMAFOR

27.04.2019 - Warszawa - PROGRESJA