Płyta tygodnia

Ta płyta przeszła u nas praktycznie bez echa, a szkoda. Nie jest to pop ani rock stadionowy, ani muzyczka do wesołej jazdy samochodem. Ale wciąga.

Ray BLK to zwyciężczyni prestiżowego brytyjskiego konkursu dla młodych artystów BBC Sound of 2017. Wygrała go m.in. przed Rag'n'Bone Manem. Właśnie wydała album "Empress" (Universal) i zachwyca na nim stonowanym, uduchowionym r'n'b i soulem. Bez fajerwerków, za to z poruszającymi poważne tematy tekstami. Taka jest muzyka pochodzącej z Nigerii Ray BLK.

A jeżeli szukacie czegoś polskiego, to może zainteresuje was nowy krążek Oly. "Rzeczy których nie mówię kiedy jestem dorosła" (Nextpop) Oly., czyli Aleksandry Komsty, to trudna do zdefiniowania mieszanka. Jest dynamiczne, jest onirycznie, elektronicznie i akustycznie, jest po polsku, po angielsku, a do tego goście: Andrzej Smolik i Baasch. Jest ciekawie.

Nie tylko na święta

Szukacie jeszcze prezentu dla muzykofilów? Być może zdążycie zamówić jedną z wyjątkowych płyt, jakie wydaje Lakeshore Records. Ten label to raj dla fanów winyli, a także muzyki z kultowych filmów i seriali. "Drive", "Mr Robot", "Stranger Things". "Black Mirror", "Mandy", "BoJack Horseman", a do tego polskie "Córki Dancingu" (jako "The Lure") - to przykłady soundtracków, które zostały wydane na pięknych kolorowych winylach. Niektóre z nich, są dostępne w polskich sklepach z winylami. Przegląd płyt tutaj: https://www.lakeshorerecordsshop.com/category/vinyl

Nie przegap na żywo

Dziś startuje kolejne święto noise i gitarowych zgrzytów w Gdańsku. 7 i 8 grudnia odbywa się ósma edycja Space Fest-u. Za kilkadziesiąt złotych można posłuchać alternatywnych artystów z różnych stron świata. Medicine Boy z Kapsztadu, The Lucid Dream i Eyre Llew z Wielkiej Brytanii, Nest Egg ze Stanów czy Rakta z Brazylii. Do tego m.in. Spoiwo, Popsysze i Pin Park z Polski.

Klip tygodnia

Przez lata jedyną areną w Polsce, na której królowały teledyski był festiwal wideoklipów Yach Film organizowany od 1991 roku w Gdańsku. Niestety od kilku lat ta impreza przeżywała regres. Jej smutnym finałem było przeniesienie festiwalu do Opola, ale tylko na jedną edycję, bo tegoroczna została odwołana. Na szczęście jest grupa pasjonatów, którzy próbują powołać do życia nową festiwalową platformę dla klipów. W połowie listopada w Łodzi odbyła się pierwsza edycja PL Music Video Awards. O statuetki walczyło kilkaset polskich klipów. Grand Prix zdobył Piotrek Matejowski za klip do numeru "Flary" Pro8l3m (wystąpiła w nim m.in. Zofia Wichłacz). Ale ja chciałbym polecić zwycięski klip w kategorii Debiut. Julian Uhu (nasz King Krule?) jeszcze nie wie, co to rozpoznawalność, ale może wie, jak robi się znakomite klipy. Taki nakręcił Andrzej Stepouois do jego piosenki "Aha". Wciąga już pierwsze, długie ujęcie, a potem jest równie pięknie wizualnie. Obejrzyjcie do końca.

Więcej o festiwalu wideoklipów i teledyskach tutaj: http://plmva.com/zwyciezcy2