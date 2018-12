Metallica grała w Save Mart Center w mieście Fresno. Post Malone spotkał swoich idoli za kulisami. Zarówno raper, jak i Lars Ulrich, podzielili się zdjęciami ze spotkania za pośrednictwem mediów społecznościowych.

A tak przedstawił to Lars Urlich.

Post Malone jest wielkim fanem Metalliki. Artysta coverował na koncertach „Nothing Else Matters”. W 2018 roku ukazał się drugi album rapera zatytułowany „beerbongs & bentleys”.

Niedawno Post Malone otrzymał cztery nominacje do nagrody Grammy. Najnowszy singiel gwiazdora to utwór „Sunflower” w duecie ze Swae Lee. Kawałek promuje ścieżkę dźwiękową do filmu „Spider-Man Uniwersum”