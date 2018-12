„Cieszę się, że już po raz trzeci TVP zdecydowała się zorganizować Sylwestra pod Tatrami, tym bardziej, że odbywa się on w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Mam nadzieję, że każdy, kto przyjedzie w tę noc do nas pod Tatry, zapamięta ten moment do końca życia i będzie do nas często wracał” – powiedział burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

Wielka zabawa sylwestrowa na zakopiańskiej Równi Krupowej została zgłoszona na 50 tys. osób, ale władze miasta spodziewają się, że wokół wyznaczonego sektorami terenu pojawi się więcej gości. Ponadto do Zakopanego przyjadą turyści chcący przywitać Nowy Rok na innych zorganizowanych imprezach w tutejszych lokalach. Co roku setki osób spędza Sylwestra na tatrzańskich szlakach.

Szczególnie oczekiwana na zakopiańskiej scenie sylwestrowej jest tegoroczna zwyciężczyni „The Voice Kids” i Eurowizji Junior Roksana Węgiel. Na Równi Krupowej przebój „Miłość w Zakopanem” zaśpiewa Sławomira. Nie zabraknie też takich gwiazd disco-polo jak: Zenek Martyniuk, Marcin Miller z i zespół Boys czy lidera zespołu Weekend Radosława Liszewskiego.

Sylwestrowicze w Zakopanem będą się bawić w rytmach „Ci Sara” i „Felicita” w wykonaniu Al Bano i Rominy Power, „Acapulco” Ricchi e Poveri oraz największych przebojów Thomasa Andersa z legendarnego zespołu Modern Talking. Zobaczymy również: Natalię Szroeder, Sylwię Grzeszczak, Margaret, Papa D, Marcina Sójkę, Michała Szczygła i wielu innych wykonawców.

W związku z imprezą w Zakopanem nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. Władze miasta zachęcają kierowców do korzystania z dróg alternatywnych przy dojazdach do Zakopanego i poruszania się w samym Zakopanem pieszo lub komunikacją zbiorową. W ostatni dzień starego roku zostaną zamknięte niektóre ulice i parkingi w centrum Zakopanego, przylegające do terenu imprezy.

Sylwestrowicze będą mogli dotrzeć i odjechać z miasta pod Giewontem dodatkowymi pociągami. W przypadku braku miejsc w składach pociągów wyjeżdzających z miasta tuż po imprezie, mają być na bieżąco podstawiane kolejne składy. W ubiegłym roku dla niektórych pasażerów wracających z zakopiańskiego Sylwestra zabrakło miejsc w pociągach.

Wstęp na imprezę na Równi Krupowej jest bezpłatny, a wejście na teren zabawy będzie możliwe od godz. 18. Na wyznaczony teren okalający scenę, zgodnie z przepisami o organizacji imprez masowych, nie będzie można wnosić i spożywać alkoholu. Wnoszenie na teren imprezy materiałów niebezpiecznych, w tym petard, jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 5.

Z uwagi na bliskość parku narodowego podczas imprezy nie odbędzie się pokaz sztucznych ogni, który zastąpi pokaz laserowy.