Płyta tygodnia

To wyjątkowy album, wyjątkowy artysta. Być może, nawet na pewno, w Europie duuużo mniej popularny niż w Stanach. Tam jest absolutnie królem. Pokazuje to również nowy album. Chodzi o Bruce'a Bossa Springsteena i "Springsteen on Broadway". Po raz pierwszy na deskach Walter Kerr Theatre na Broadway'u stanął w zeszłym roku . Miał to być skromny cykl intymnych występów Bossa. Jednak do połowy grudnia tego roku zrobił to aż 236 razy. Właśnie ukazała się płyta z zapisem tego niezwykłego cyklu "Springsteen on Broadway". Niezwykłego, bo Bruce staje tu na scenie tylko z gitarą, harmonijką, czasami przysiada przy fortepianie. Gościnie pojawia się również jego żona, wokalistka Patti Scialfa. Genialnym dopełnieniem tej płyty, a może odwrotnie, jest film z tego wydarzenia dostępny na platformie Netflix. "Springsteen on Broadway" to kilkanaście piosenek, które mistrz ubarwił opowieściami. Czasami są zabawne (jak mówi o swoich muzycznych początkach), czasami wzruszające (jak wspomina relację ze swoim ojcem), innym razem społeczno-polityczne (wojna w Wietnamie). Bruce jawi się tu jako doskonały gawędziarz, no i oczywiście muzyk. Słychać to w wielu klasykach z "Born In The U.S.A." na czele. Genialny zapis muzyczny historii Bruce'a, ale też Ameryki drugiej połowy XX wieku i jej społeczno-muzycznych realiów. Polecam nie tylko fanom Bossa.

Na żywo

Świąteczno-noworoczny czas to przede wszystkim koncerty jasełkowe itp. Warto jednak przejrzeć kalendarz koncertów na początek roku 2019. Nie na każdy z ciekawych koncertów trzeba wydać kilkaset złotych. Oto dwa polecenia w przystępnych cenach. Już 22 lutego w warszawskim Niebie wystąpi Neneh Cherry. Autorka przebojów "7 Seconds" i "Woman" wykona m.in. materiał ze swojej ostatniej, znakomitej płyty "Broken Politics" sprzed dwóch miesięcy.

W tym samym miejscu, 23 maja zaśpiewa mniej znana, ale nie mniej ciekawa wokalistka. Kanadyjka Michelle Gurevich, występująca wcześniej jako Chinawoman, przyjedzie promować swój nowy album "Exciting Times". To propozycja dla fanów mrocznych ballad.

Polecam koncerty waszych ulubionych wykonawców poza granicami Polski. Zupełnie inaczej się je odbiera, mają inną magię. Może więc zobaczyć królów przełomu lat 80 i 90 Tears For Fears na żywo? W styczniu i w lutym grają trasę na Wyspach, podczas której wykonają swoje największe hity: "Shout", "Everybody Wants to Rule the World", "Woman In Chains" czy "Break It Down Again".

Klip tygodnia

To może teledyskiem tygodnia zróbmy genialny klip Tears For Fears sprzed lat, "Woman In Chains". Zrealizował go Andy Morahan, który w latach 80 i 90 kręcił klipy dla Wham!, Pet Shop Boys, Simply Red, Tiny Turner, A-ha, Paula McCartneya i wielu innych. W tej piosence gościnnie śpiewa soulowa wokalistka Oleta Adams. A w studio przy bębnach pojawił się sam Phil Collins.