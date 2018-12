W Gdańsku, oprócz stałej lokalizacji koncertu sylwestrowego w zabytkowym centrum na Targu Węglowym, muzyczne pożegnanie 2018 roku odbędzie się też w trzech innych dzielnicach miasta: w parku na Oruni, w Jarze Wilanowskim na Chełmie i na molo w Brzeźnie.

"Pomysł, aby koncerty sylwestrowe zorganizować w czterech różnych miejscach, odpowiada na oczekiwanie wielu mieszkańców, aby można się bawić w sylwestrowy wieczór bliżej miejsca zamieszkania, a nie jechać do centrum" – powiedział Jędrzej Sieliwończyk z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Gdańskie imprezy sylwestrowe różnią się pod względem muzycznym.

"Targ Węglowy rozbrzmi hitami zespołu Brathanki, w parku Oruńskim będzie bardziej sentymentalnie przy dźwiękach Czerwonych Gitar, na Chełmie rockowe brzmienia zaprezentuje grupa Łąki Łan, a w Brzeźnie z utworami najlepszego polskiego didżeja C-Boola dominować będzie muzyka klubowa" – wyjaśnił Sieliwończyk.

Dla chcących uczestniczyć we wszystkich czterech koncertach sylwestrowych uruchomiony zostanie specjalny autobus sylwestrowy kursujący do scen imprezowych.

Organizator imprez Gdański Archipelag Kultury szacuje, że w czterech sylwestrach miejskich weźmie udział ponad 8 tys. osób. Największej frekwencji – około 3 tys. osób – spodziewa się na Targu Węglowym, gdzie po północy zabawę uświetni pokaz laserowy.

Nowością tegorocznego sylwestra w Gdańsku będzie też odegranie o północy "Fanfary noworocznej", utworu na carillon, skomponowanego specjalnie na tę okazję przez Kamila Cieślika. Wykona go Monika Kaźmierczak na carillonie (carillon to zespół co najmniej 23 dzwonów zestrojonych ze sobą w sposób umożliwiający wygrywanie na nich melodii – PAP) z wieży kościoła św. Katarzyny na Starym Mieście. Utwór będzie też transmitowany na telebimach w pozostałych sylwestrowych lokalizacjach.

Mieszkańcy Gdyni nowy rok będą mogli powitać tradycyjnie w centrum miasta na skwerze Kościuszki. Na scenie wystąpią postpunkowa gdyńska grupa Kiev Office, wokalistka Bovska, znana szerszej publiczności m.in. z piosenek "Kaktus", "Na niby" czy "Kimchi", rockowa kapela Organek i elektroniczny duet Vacos Malcolm.

Władze Gdyni szacują, że w koncercie sylwestrowym może wziąć udział około 5 tys. osób.

Na terenie imprezy dostępne będą różne strefy zabawy, m.in. "Żar tropików" oraz dla rodzin z dziećmi. Po północy odbędzie się pokaz laserowo-multimedialny z oprawą dźwiękową. Dla tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli przybyć w sylwestrowy wieczór na Skwer Kościuszki przygotowano transmisję online na stronie www.gdynia.pl.

W Sopocie nie zaplanowano w tym roku miejskiej imprezy sylwestrowej. Po północy na molo odbędzie się za to jedyny w Trójmieście 12-minutowy pokaz sztucznych ogni.