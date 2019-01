Tu od razu wiadomo o co chodzi. O pieniądze. Autorka jednego z największych polskich przebojów świątecznych donosi w gorzkim poście, że wciąż zdarza się, że autorstwo tekstu piosenki wykonywanego pierwotnie przez De Su, a potem przez wielu innych wykonawców, czyli "A kto wie" przypisywane jest komu innemu. Jak pisze Bożena Intrator:

"Od lat borykam się z faktem, że piosenka "A kto wie" w wielu miejscach jest błędnie opisywana - jako jej autor podawany jest Maciej Zieliński, a faktem jest, że najpierw ja napisałam tekst tej piosenki do filmu "Świąteczna Przygoda" na zamówienie producenta filmu, a Maciej Zieliński dopisał muzykę do tekstu, kiedy film był już skończony. Jest to utwór słowno-muzyczny zarejestrowany w ZAIKS-ie pod następującymi tytułami: BO KTO WIE, A KTO WIE, A KTO WIE CZY ZA ROGIEM, KTO WIE, SWIĄTECZNA PRZYGODA, itd. z dwoma autorami - autorką tekstu jestem ja, a kompozytorem muzyki do tekstu jest Maciej Zieliński.

Niestety w roku 2000, kiedy piosenka miała swoją premierę w filmie i kiedy jeździłam jeszcze często do Warszawy z Wiednia, gdzie mieszkałam na stałe, pan kompozytor zarejestrował utwór instrumentalny pod tytułem mojego tekstu “A kto wie” bez mojej wiedzy, zamiast zarejestrować utwór słowno-muzyczny (piosenka ze ścieżką wokalną jest utworem słowno-muzycznym, utwór instrumentalny jak sama nazwa wskazuje jest utworem nie śpiewanym, tylko wykonywanym na instrumentach (bez wokalistów)"