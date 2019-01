Ostatnie wydarzenia poruszyły Dodę. Wokalistka nawiązując do tekstu nagrania sprzed 15 lat, "Znak pokoju" mówiła w przesłaniu udostępnionym dziś w mediach społecznościowych i na Youtubie, że nic się nie zmieniło, jest jeszcze gorzej. Zaapelowała przy tym do wszystkich artystów, by zagrali specjalny koncert, w którym wykonawcy pokazaliby swą siłę w walce z przemocą, hejtem. Zasugerowała przy tym, że nie powinna to być "praca dla telewizji", za którą każdy otrzyma wynagrodzenie, tylko dar serca.

Doda na koniec swego apelu wyciągnęła rękę na zgodę do wszystkich "dziewczyn, które za mną nie przepadają". W tym do Edyty Górniak.

Posłuchajcie apelu Dody. Co o nim myślicie?