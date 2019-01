Ostatnio brałem udział w badaniu radiowym. Ankieterka prezentowała mi po około 10-15 sekund utworu. Do wyboru miałem odpowiedzi: lubię/nie lubię, słyszałem/nie słyszałem/osłuchało się. Mogłem też powiedzieć, że dane nagranie nie jest stworzone w stylistyce, którą lubię. Wspominam to, bo gdy co czas jakiś rozgłośnie radiowe tłumaczą się dlaczego grają to, co grają, pada magiczna odpowiedź: mamy własne badania. Czy na podstawie tych badań można wysnuć wnioski o guście muzycznym Polaków? W mej prywatnej opinii - to mocno wątpliwe.

Rozdźwięk pomiędzy tym, co jest kupowane a tym co jest grane po raz kolejny znalazł odzwierciedlenie w raportach, które właśnie przedstawił ZPAV. W pierwszej dwudziestce najlepiej sprzedawanych płyt polska muzyka miażdży, nokautuje, pokazuje swą absolutną dominację. Jedyni wykonawcy "obcy: to Queen (w roku wejścia na ekrany "Bohemian Rhapsody") oraz bohater dwóch sprzedanych Stadionów Narodowych,czyli Ed Sheeran.

1. Małomiasteczkowy - Dawid Podsiadło

2. Soma 0,5 mg - Taconafide

3. W drodze po szczęście - O.S.T.R.

4. 1984 - Paweł Domagała

5. Czerwony dywan - Paluch

6. The Platinum Collection. Greatest Hits I,II & III - Queen

7. To tu - Kękę

8. Męskie Granie 2018 - Różni wykonawcy

9. Mój dom - Kortez

10. The Best. Zacznij od Bacha - Zbigniew Wodecki

11. Cafe Belga - Taco Hemingway

12. Atypowy - Szpaku

13. The Greatest Hits -Sławomir

14. V8T - Kali ft. Flvwlxss

15. The Best of - Ania Dąbrowska

16. Mini dom - Kortez

17. Mej duszy dziecko - Hinol ft. Polska Wersja

18. Ground Zero Mixtape - Pro8L3M

19. Divide - Ed Sheeran

20. Malinowa… - Stanisława Celińska

A oto, jak prezentuje się dwudziestka najpopularniejszych nagrań w rozgłośniach radiowych za 2018 rok. Proporcje polskie-niepolskie wynoszą tu 8:12.

1. Początek - Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski)

2. La Louze - Shanguy

3. Anywhere - Rita Ora

4. Solo - Clean Bandit ft. Demi Lovato

5. Małomiasteczkowy - Dawid Podsiadło

6. Wonderland - C-BooL

7. Light Me Up - Gromee ft. Lukas Meijer

8. Breathe - Jax Jones

9. Crazy - Lost Frequencies ft. Zonderling

10. One Kiss - Calvin Harris ft. Dua Lipa

11. In My Mind - Dynoro ft. Gigi D’Agostino

12. Gotowi na wszystko - Lanberry, Feel

13. One Last Time - Gromee ft. Jesper Jenset

14. (I Just) Died in Your Arms -Komodo

15. Body - Loud Luxury

16. Shotgun - George Ezra

17. For You (Fifty Shades Freed) - Liam Payne ft. Rita Ora

18. Lullaby - Sigala ft. Paloma Faith

19. Flames - David Guetta ft. Sia

20. Weź nie pytaj - Paweł Domagała