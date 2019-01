Muzyk od lat zmagał się z rakiem mózgu. Zmarł wczoraj w wieku 66 lat.

W 1985 roku został laureatem nagrody Grammy. Współpracował z dziesiątkami artystów jako producent muzyczny. Był ceniony w świecie soul i rnb. Jako ceniona postać w tamtejszym świecie został zaproszony do zaśpiewania w "We Are the World".

Na swoim koncie miał pięć albumów studyjnych.