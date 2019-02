Przed weekendem artysta poczuł silne bóle głowy. Według informacji „Super Expressu” trafił do szpitala, gdzie przez wiele godzin trwała walka o jego życie. Muzyk kilka godzin spędził na OIOMIE. Odwołano jego wylot do Stanów Zjednoczonych, gdzie grać miał – jak niemal co roku – kilka koncertów.

- Wszystko wskazuje na to, że najgorsze mamy za sobą – powiedziała reporterowi RMF partnerka muzyka, Anna Maleady.

Stan Borys na scenie muzycznej znany jest od połowy lat 60tych XX wieku. Był założycielem słynnego zespołu Blackout.

Najbardziej znanym jego nagraniem jest „Jaskółka uwięziona”. Inny utwór „Chmurami zatańczy sen” zyskał drugie życie, gdy jego fragment (jak się później okazało bez zgody Stana Borysa) wykorzystał w nagraniu „Głucha noc” Peja.