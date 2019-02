W tym roku naszego kandydata nie będzie wybierać publiczność. Dokona go specjalna komisja, która pracuje w TVP. Takiego trybu nie powinniśmy się specjalnie obawiać - tak samo dokonano wyboru, gdy udanie nasz kraj reprezentowali Donatan & Cleo.

Wykonawcę mieliśmy poznać dziś. Jednak z mailu od rzecznika prasowego TVP, dowiadujemy się, że:

Powołana przez TVP specjalna Komisja Konkursowa, która ma wybrać reprezentanta Polski na 64. Konkurs Piosenki Eurowizji 2019 w Tel Avivie, wydłuża pracę do 15 lutego.

Do Telewizji Polskiej wpłynęło bardzo dużo propozycji piosenek. Komisja prowadzi intensywne prace i wnikliwie zapoznaje się z przesłanymi utworami. Dlatego też konieczne jest wydłużenie terminu preselekcji, a decyzja Komisji Konkursowej zostanie ogłoszona do piątku 15 lutego.

Konkurs odbędzie się 14,16 i 18 maja w Tel Awiwie. Najpierw poznamy zwycięzców półfinałów, zaś 18 maja odbędzie się koncert finałowy.

Skład pierwszego półfinału: Polska, Słowenia, Białoruś, Czechy, Czarnogóra, Cypr, Serbia. Finlandia, Węgry, Estonia, Portugalia, San Marino, Islandia, Gruzja, Australia, Belgia, Ukraina i Grecja.

Oto skład drugiego półfinału: Szwajcaria, Szwecja, Irlandia, Austria, Mołdawia, Łotwa, Rumunia, Dania, Armenia, Albania, Azerbejdżan, Macedonia, Norwegia, Rosja, Holandia, Chorwacja, Litwa, Malta.