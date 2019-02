Brit Awards to jedne z najbardziej cenionych nagród muzycznych na Wyspach Brytyjskich. Otwierają drzwi do jeszcze większych nakładów i do grania przed jeszcze większą publicznością. W tym roku na gali triumfował m.in. zespół poprockowy The 1975, ze statuetką do domu powróci też Jorja Smith. Jako artysta roku wybrany został George Ezra.

Artystka roku (Wielka Brytania):

Jorja Smith

Artysta roku (Wielka Brytania):

George Ezra

Utwór roku (Wielka Brytania):

Calvin Harris & Dua Lipa – “One Kiss”



Zespół roku (Wielka Brytania):

The 1975



Największy przełom w karierze (Wielka Brytania) – głosowanie internetowe:

Tom Walker



Teledysk roku (Wielka Brytania) – głosowanie internetowe:

Little Mix feat. Nicki Minaj – “Woman Like Me”



Album roku (Wielka Brytania):

The 1975 – “A Brief Inquiry into Online Relationships”

Artysta roku (świat):

Drake

Artystka roku (świat):

Ariana Grande

Zespół roku (świat):

The Carters

Critics’ Choice:

Sam Fender