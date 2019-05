Roksana Węgiel zwyciężyła w 2018 roku Eurowizję Junior. Dzięki temu przywilej organizacji konkursu dla dzieci przypadnie Polsce. Konkurs odbędzie się w Gliwicach. Europejska Unia Nadawców (EBU), które jest organizatorem konkursów Eurowizji, dbając o promocję „mniejszej” edycji konkursu zaprosiła Roksanę Węgiel do Tel-Awiwu. Zgodnie z poprzednimi zapowiedziami, nasza piosenkarka nie wykona na żywo „Anyone I Want To Be”, a zaprosi wszystkich do Gliwic na Eurowizję Junior.

EBU potwierdziło też oficjalnie, że Madonna zaprezentuje się podczas finału konkursu. Możemy spodziewać się, że artystka wykona nową piosenkę „Medellin”. Za krótki, składający się z dwóch piosenek show artystka zainkasować ma okrągły milion dolarów (to już doniesienia brytyjskiej prasy, nie EBU).

Na scenie czekają nas też niespodzianki. Conchita Wurst (zwyciężczyni z 2014 roku), Verka Serduchka (drugie miejsce z 2007 roku) oraz Mans Zelmerlow (zwycięzca z 2015 roku) będą wykonywać podczas specjalnej eurowizyjnej prezentacji nagrania innych twórców.

Przypomnijmy, Polskę na konkursie reprezentuje Tulia z nagraniem „Pali się”.

Konkurs odbędzie się 14,16 i 18 maja w Tel Awiwie. Najpierw poznamy zwycięzców półfinałów, zaś 18 maja odbędzie się koncert finałowy.

Skład pierwszego półfinału: Polska, Słowenia, Białoruś, Czechy, Czarnogóra, Cypr, Serbia. Finlandia, Węgry, Estonia, Portugalia, San Marino, Islandia, Gruzja, Australia, Belgia i Grecja.

Skład drugiego półfinału: Szwajcaria, Szwecja, Irlandia, Austria, Mołdawia, Łotwa, Rumunia, Dania, Armenia, Albania, Azerbejdżan, Macedonia, Norwegia, Rosja, Holandia, Chorwacja, Litwa, Malta.