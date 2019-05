Występ Madonny wisiał ponoć na włosku do ostatniej chwili. Powodem było to, co słyszeliśmy podczas pierwszego półfinału w transmisji telewizyjnej. Organizatorzy nie stanęli na wysokości zadania, co chwila się gubili. Gubiła się tez transmisja – jak słyszeliśmy w pierwszym półfinale głos Artura Orzecha nie zawsze do nas docierał.

Spokojnie, Pan Orzech będzie dziś na posterunku od 21:00, co jest gwarancją, że nikt nie będzie nas oszukiwał, że oglądamy Ligę Mistrzów, skoro w tegorocznym konkursie wielu wykonawców nie sięgnęło nawet poziomu ekstraklasy.

Oprócz występu Madonny zanotujemy wielki eurowizyjny powrót – na scenie zamelduje się Verka Serduchka.

Faworyci? Wśród tych wymienia się Szwecję, Holandię, Grecję, Rosję oraz Francję. Ale jak pokazywała wielokrotnie Eurowizja, finał zmagań może być nieprzewidywalny.

Początek transmisji w TVP o 21:00.

Przedstawiciele państw wystąpią w następującej kolejności

1. Malta

2. Albania

3. Czechy

4. Niemcy

5. Rosja

6. Dania

7. San Marino

8. Macedonia Północna

9. Szwecja

10. Słowenia

11. Cypr

12. Holandia

13. Grecja

14. Izrael

15. Norwegia

16. Wielka Brytania

17. Islandia

18. Estonia

19. Białoruś

20. Azerbejdżan

21. Francja

22. Włochy

23. Serbia

24. Szwajcaria

25. Australia