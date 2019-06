Wczoraj w Gliwicach odbył się pożegnalny koncert Slayera w Polsce. Zespół wykonał następujące utwory:

Repentless

Blood Red

World Painted Blood

Postmortem

Hate Worldwide

War Ensemble

Gemini

Disciple

Mandatory Suicide

Chemical Warfare

Payback

Evil Has No Boundaries ft. Nergal

Born of Fire

Seasons in the Abyss

Hell Awaits

South of Heaven

Raining Blood

Black Magic

Dead Skin Mask

Angel of Death

Jak widać, mniej więcej w środku koncertu na scenie pojawił się Nergal. Tak wyglądał wspólny występ muzyków.

A tak muzycy upamiętnili wspólny pobyt w Gliwicach: