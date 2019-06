W ramach swego światowego tournee 72-letni brytyjski piosenkarz koncertuje obecnie we Francji, gdzie trwa coroczny festiwal muzyczny "Fete de la musique" z imprezami na terenie całego kraju.

"Z Francją łączy mnie wielki związek miłosny. Mam tutaj dom" - powiedział Elton John, dziękując za odznaczenie. Spotkanie z gwiazdorem stało się dla Macrona okazją, by zaapelować o wzmożenie wysiłków w walce z AIDS, gruźlicą i malarią, które według francuskich władz uśmiercają każdego roku na całym świecie 2,7 mln ludzi.

W październiku we francuskim Lyonie mają się spotkać przedstawiciele państw-darczyńców Globalnego Funduszu Zwalczania AIDS, Gruźlicy i Malarii. Jak podał francuski urząd prezydencki, powinny one w ciągu najbliższych trzech lat udostępnić funduszowi co najmniej 13 mld dolarów. "Musimy znaleźć środki, by to sfinansować" - zaznaczył Macron.

Elton John ma już tytuł szlachecki, nadany mu w 1998 roku przez brytyjską królową Elżbietę II.