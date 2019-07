Finn Wolfhard i Caleb McLaughlin, którzy grają w serialu od pierwszej serii, wezmą udział w spotkaniu z fanami w specjalnej strefie festiwalu Open'er "Stranger Things".

W czwartek na platformie Netflix będzie miał premierę 3. sezon serialu braci Dufferów. Pierwsza seria pojawiła się w 2016 roku i według amerykańskiej agencji Symphony Advanced Media, był on drugim najchętniej oglądanym serialem w serwisach streamingowych tamtego roku, z ponad 20 milionami widzów. Do tej pory serial otrzymał ponad 50 nagród, przy niemal 200 nominacjach.

Nagrody otrzymali także występujący w nim 16-letni Finn Wolfhard i 17-letni Caleb McLaughlin. Grają przyjaciół, którzy próbują odnaleźć ich zaginionego kolegę. Akcja pierwszej serii rozgrywa się w 1983 roku w miasteczku Hawkins.

W trzecim sezonie, jak informuje dystrybutor, "jest gorące lato 1985 roku. Rok szkolny zakończył się, w mieście powstało nowe centrum handlowe, a bohaterowie stają u progu dorosłości. Rozkwita romans. Nadchodzi niebezpieczeństwo, miasto jest zagrożone przez starych i nowych wrogów. Zło nigdy się nie kończy i ewoluuje. Bohaterowie, aby przetrwać muszą połączyć siły, pamiętając, że przyjaźń jest zawsze silniejsza niż strach".

Obok Wolfharda i McLaughlina w serialu grają też m.in. Winona Ryder, David Harbour i Millie Bobby Brown.

W piątek ukaże się soundtrack z trzeciego sezonu serialu. "Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Original Series, Season 3" można kupić w formacie CD, ale też na kasecie magnetofonowej i kolorowym winylu.

Obok przebojów The Who, Motley Crue i The Police sprzed lat znalazły się na nim też napisane do serialu kompozycje Kyle Dixona i Michaela Steina.