Taco Hemigway to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych polskich artystów. To on, wraz z Dawidem Podsiadło wyprzedał występ na PGE Narodowym. Koncert zaplanowano na 28 września, ale biletów na niego nie ma już od dłuższego czasu.

Wczoraj artysta zaprezentował nową płytę. Album "Pocztówka z WWA Lato '19" został udostępniony fanom w środę, 24 lipca. Jednym z nagrań, które trafiły na wydawnictwo, jest "Alert RCB".

Bardzo szybko na prezentację kompozycji zareagowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odpowiedzialne za nadawanie tytułowych alertów. I ku zdumieniu wszystkich podziękowało Taco Hemingwayowi, z dumą, ale i uśmiechem wyrażają radość, że mogą być natchnieniem dla polskich twórców.