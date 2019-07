Rozpiska godzinowa*

18:15 - Otwarcie bram

20:00 - Michael Bolton

*godziny orientacyjne (ostateczne decyzje, co do momentu wyjścia na scenę, podejmuje sam artysta i jego management)

Parkingi przy hali

Od ul. Czerniakowskiej parking bezpłatny na około 100 miejsc; przed lodowiskiem Torwar II parking płatny - 130 miejsc; przed stadionem Legii - parking płatny, około 40 miejsc, opłatę należy uiścić w parkomacie.

Dojazd

Lokalizacja hali Torwar pozwala na dogodny dojazd autobusem miejskim. Od ulicy Czerniakowskiej przystanek Torwar 03 – autobusy linii: 141, 171 i 185 a dodatkowo od ulicy Łazienkowskiej przystanek Torwar 06 – autobusy linii 171 oraz od ulicy Solec przystanek Torwar 04 – autobusy linii: 138, 141, 182, 185 i 188, przystanek na Moście Łazienkowskim Torwar 01 – autobusy linii: 138, 141, 143, 151, 182, 188.

Zakup biletów w dniu koncertu

Punkt sprzedaży wejściówek będzie czynny przy wejściu głównym od godziny 15:00. Wejściówki będzie można również nabyć za pośrednictwem strony eBilet.pl.

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne wchodzą głównym wejściem, a następnie kierują się w stronę wind, na I piętro i później na sektory W oraz D.

Gastronomia na koncercie

W hali będą znajdować się punkty gastronomiczne. Pub oraz food-curt zlokalizowane zostaną na kondygnacji pierwszej, będą też punkty mobilne. Zakupimy w nich m.in.: napoje gazowane, niegazowane, ciepłe przekąski, hot dogi, zapiekanki, popcorn, orzeszki oraz słodycze.

Palenie papierosów na koncercie

Palenie papierosów będzie możliwe tylko w specjalnych strefach, czyli na tarasach na I piętrze. Poza tymi obszarami palenie papierosów na terenie imprezy będzie zabronione.

Czego nie można wnosić na koncerty?

Do hal nie można wnosić: wszelkiego rodzaju broni, niebezpiecznych przedmiotów, parasoli z ostrymi zakończeniami, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, gazu pieprzowego, środków odurzających i substancji psychotropowych, płynów łatwopalnych, alkoholu, własnych artykułów spożywczych (w tym również napojów), sprzętu do rejestrowania dźwięku oraz video. Zabrania się także zabierania ze sobą wskaźników laserowych, latarek, wszelkiego rodzaju migających światełek, puszek, butelek, biżuterii z ćwieków, perfum, długich łańcuchów przy portfelach, paralizatorów, szklanych przedmiotów, banerów, instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasu, święcących bransoletek oraz pałeczek zawierających toksyczną substancję (m.in. glow sticks), a także innych przedmiotów, które w ocenie organizatora lub ochrony mogą powodować zagrożenie.

Aparaty fotograficzne

Zabrania się wnoszenia wszystkich aparatów fotograficznych, sprzętu rejestrującego audio-video oraz wszelkiego sprzętu elektronicznego (m.in. tabletów oraz kamerek Go-Pro), który w ocenie organizatora lub ochrony może utrudniać widoczność innym uczestnikom wydarzenia. Zabrania się wnoszenia również profesjonalnego sprzętu fotograficznego. W przypadku nierespektowania zasad, management artysty zastrzega sobie prawo do skonfiskowania wyżej wymienionych przedmiotów. Można wnosić jedynie telefony komórkowe oraz małych gabarytów powerbanki.

Punkty medyczne

Podczas trwania koncertu w hali Torwar czynne będą punkty medyczne. Główny punkt medyczny będzie znajdował się na I piętrze w pobliżu toalet. Dodatkowo zorganizowane zostaną punkty mobilne.

Bankomaty

Najbliższy bankomat znajduje się przed halą Torwar I, przy kasach, od strony ul. Łazienkowskiej.

Szatnia

W trakcie trwania wydarzenia szatnia będzie odpłatna – 2 zł za sztukę odzieży wierzchniej oraz 5 zł za plecak. Prosimy o niepozostawianie żadnych cennych oraz wartościowych rzeczy w szatni, ponieważ organizator nie będzie brał za nie odpowiedzialności. Przekazanie rzeczy do depozytu nie będzie możliwe.

Gadżety

Podczas koncertu będzie możliwość nabycia oficjalnych gadżetów związanych z artystą. Punkt sprzedaży zostanie zlokalizowany w holu głównym.

Źródło informacji: organizator koncertu - Prestige MJM