To są dwie drogi w innym wymiarze. Jedną drogą jest Afromental na płytach, Afromental w mediach. A zupełnie inną drogą jest Afromental na koncertach. W czasach, w których było „Playing with Pop” i w czasach, z których się wywodzi piosenka „Radio Song”, czy wcześniej „Pray 4 Love” media pokazywały, że jesteśmy tym popowym zespołem. Ale w tym drugim wymiarze zawsze mieliśmy ciągoty do mocnego grania, do gitarowych riffów. Ten album jest wreszcie połączeniem dwóch wymiarów w jedno. I na płycie jest wszystko spójne, i to w stu procentach oddaje nas, takimi, jakimi jesteśmy na żywo.

- powiedzieli muzycy, którzy byli gośćmi siódmego odcinka podcatu #PoStronieKultury. Nie zabrakło wątków dotyczących The Voice Of Poland, rozmawialiśmy też o tym, jak to było zagrać koncert dla publiczności, która nie zna ani jednej piosenki Afromental.

