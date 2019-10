Jak poinformowała w środę rzeczniczka zespołu Agnieszka Kukuła, dwuczęściowy program, z którym artyści pojadą do Japonii, to głównie kompozycje Stanisława Hadyny i choreografie Elwiry Kamińskiej. Są wśród nich m.in. trojak, polka opolska i beskidzka, zwodzony, tańce narodowe czy tańce górali podhalańskich. Wśród pieśni nie zabraknie największych przebojów "Śląska", m.in.: "Głębokiej studzienki", "Ondraszka", "Gdybym to ja miała", "Zagrej mi muzyko" czy "Panie Michale". Ulubiona przez Japończyków "Szła dzieweczka" zostanie wykonana w języku polskim i japońskim.

Koncerty każdorazowo rozpocznie krótki film – opowieść o Polsce i Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk". Tańce i pieśni będą przeplatane materiałami filmowymi, podczas których zostaną zaprezentowane dodatkowe informacje o polskiej kulturze, utworach i tańcach wykonywanych przez zespół i strojach, jakie będzie można zobaczyć podczas koncertu. W finale zabrzmi japońska pieśń "Jidai", którą artyści wykonają w ojczystym języku swoich gospodarzy.

Pierwszy koncert odbędzie się 19 października w Takasaki - mieście, które podczas przyszłorocznych Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio będzie gościć polską ekipę sportową. "Właśnie dlatego Zespół "Śląsk" jest tam szczególnie oczekiwany. Przed artystami odpowiedzialne zadanie jak najpiękniejszego zaprezentowania polskiej kultury wśród mieszkańców Takasaki, którzy latem przyszłego roku będą podejmować w swoim mieście polskich olimpijczyków" - powiedziała Agnieszka Kukuła.

W ramach budowania polsko-japońskiej współpracy kulturalnej zaplanowane jest także spotkanie z młodzieżą i władzami samorządowymi Takasaki. Z kolei 27 października w Shunan, na artystów Zespołu "Śląsk" będzie czekać wyjątkowa ceremonia powitalna. Dzieci z tego miasta przygotowują dla gości z Polski specjalną, artystyczną prezentację. W podziękowaniu chórzyści "Śląska" wykonają piosenkę "Szła dzieweczka" w ich ojczystym języku.

Podczas kilkutygodniowej trasy koncertowej Zespół "Śląsk" wystąpi z 30. koncertami i przemierzy niemal całą Japonię, występując w takich miastach jak: Niigata, Shunan, Nagoya, Kurashiki, Hiroshima, Kyoto, Chiba, Kitakyushu, Osaka, Sapporo czy Yokohama. Oprócz kilkudziesięciu koncertów dla japońskiej publiczności i prezentacji polskiego dziedzictwa kulturowego, artyści Zespołu "Śląsk" będą mieli także okazję sami poznać bliżej kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni zwiedzając Muzeum Min-On w Tokio. Na zakończenie trasy koncertowej, w ramach obchodów 100-lecia nawiązania polsko-japońskiej współpracy, zaplanowano w Tokio spotkanie Zespołu "Śląsk" z międzynarodowym korpusem dyplomatycznym.

Japońskie tournée Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ostatni koncert odbędzie się w Tokio 20 listopada. Powrót do kraju zaplanowano na 22 listopada.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" odwiedzał Japonię już kilkukrotnie, w 2002, 2004, 2015 i w 2016 r., ale w większym składzie powraca do Japonii po 15 latach.