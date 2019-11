"To była kapitalna przygoda. Przygoda naszego życia. Po ponad 20 latach grania i wielu niezapomnianych chwilach spędzonych razem z Wami zawieszamy działalność Zespołu" - napisali dziś członkowie formacji Lao Che.

Grupa, która od dwóch dekad uznawana była za jeden z najważniejszych w Polsce zespołów oficjalnie działalność zawiesza, co nie wyklucza powrotów. Na szczęście zespół zapowiedział długą, pożegnalną trasę koncertową. Tournee "No to che" zacznie się 1 lutego, a zakończy pod koniec kwietnia.

Grupa zadebiutowała w 2000 roku albumem "Gusła". Ogromną popularność przyniosła jej płyta z 2005 roku "Powstanie Warszawskie". Ostatnim albumem pozostaje "Wiedza o społeczeństwie" z 2018 roku.