Wersja podstawowa będzie zawierać 13 utworów – pełna tracklista poniżej. Gościnnie usłyszymy 6lack oraz Kid Cudi. Na wydanie deluxe trafi dodatkowo pięć piosenek: „Bad Liar”, „Fetish”, „It Ain’t Me” „Back To You” oraz „Wolves”. Wydanie deluxe będzie miało inną okładkę. Singlami promującymi wydawnictwo są „Lose You To Love Me” oraz „Look At Her Now”.

Singiel „Lose You To Love Me” okazał się przełomowy dla Seleny Gomez – to pierwsza piosenka, z którą artystka trafiła na szczyt Billboard Hot 100. Artystka napisała utwór wspólnie z Julią Michaels, Justinem Tranterem oraz Mattiasem Larssonem. „Lose You To Love Me” błyskawicznie trafiło na szczyt najpopularniejszych utworów w Spotify, Apple Music czy iTunes.

Selena Gomez – „Rare” – lista utworów:

1. Rare

2. Dance Again

3. Look At Her Now

4. Lose You To Love Me

5. Ring

6. Vulnerable

7. People You Know

8. Let Me Get Me

9. Crowded Room (feat. 6lack)

10. Kinda Crazy

11. Fun Cut

12. You Off

13. A Sweeter Place (feat. Kid Cudi)