Laureata nagrody, przyznanej po raz 18., wyłoniła kapituła nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego w składzie: Agnieszka Szydłowska, Mela Koteluk, Bruno Ciechowski, Piotr Rogucki, Rafał Bryndal, Mirosław Pęczak i Mariusz Składanowski.

Nagroda dla Ralpha Kaminskiego została przyznana za płyty "Młodość" i "Morze" będące dowodem wyjątkowej wrażliwości, wyobraźni i swobody w kreowaniu w pełni autonomicznego muzycznego świata wykraczającego daleko poza granice szlachetnego popu. Nagroda trafiła do Kaminskiego także z uwagi na jego dojrzałość, która połączona jest jednak z zachowaniem dziecięcej wręcz szczerości oraz radości tworzenia.

Wręczenie nagrody odbyło się w sobotę wieczorem w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa w Toruniu podczas dorocznego koncertu specjalnego poświęconego pamięci Ciechowskiego.

"Jestem niezwykle zestresowany. Dziękuję serdecznie Toruniowi za tę nagrodę. Nie mogłem zobaczyć na żywo śpiewającego Grzegorza Ciechowskiego, ale czytałem o nim książki. Jestem fanem jego twórczości. Czuję się zaszczycony, odbierając tę nagrodę" - mówił w sobotę w Toruniu tegoroczny laureat.

Prezydent Torunia Michał Zaleski podkreślał, że wielkie wrażenie zrobił na nim film, który obejrzał w sobotę w ramach obchodów Dni Ciechowskiego pt. "Obywatel Miłość".

"On był Obywatelem Miłość. Kochał muzykę, kochał poezję, kochał najmocniej na świecie swoje dzieci, a także kochał kobiety. Jest i pozostanie z nami na zawsze, bo o nim pamiętamy" - mówił Zaleski w Od Nowie do tłumów, które jak co roku przybyły z całego kraju na koncert.

Nagroda im. Ciechowskiego przyznawana jest za dokonania ostatniego roku młodym twórcom, którzy są osobowościami artystycznymi, czerpiącymi w swej twórczości inspirację z różnych dziedzin sztuki. W poprzednich latach otrzymali ją m.in. lider i wokalista zespołu Coma Piotr Rogucki, zespołu Lao Che, Pustki i The Dumplings, Tomasz Organek, Mela Koteluk, a także Julia Marcell.

W okolicach rocznicy śmierci Ciechowskiego po raz szósty odbywają się w Toruniu Dni Grzegorza Ciechowskiego. Rozpoczęły się 11 grudnia w sali koncertowej CKK Jordanki spektaklem "Obywatel GC. Niezapomniany Grzegorz Ciechowski", który zaprezentowali studenci Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Zwieńczy je 15 grudnia salon poezji poświęcony twórczości Ciechowskiego w Teatrze im. Wilama Horzycy.

Grzegorz Ciechowski (ur. w 1957) był muzykiem rockowym, kompozytorem, poetą, autorem tekstów. Zasłynął jako lider grupy Republika, która zaczęła działalność w 1980 r. w toruńskim klubie Od Nowa. W drugiej połowie lat 80. rozpoczął karierę solową, występując jako Obywatel G.C. i Grzegorz z Ciechowa. Zmarł 22 grudnia 2001 roku.