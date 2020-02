Gang Of Four było jedną z najważniejszych zespołów-przedstawicieli nurtu post-punk. Ale Andy Gill był znany także jako producent. To jego praca wpłynęła na brzmienie płyt takich zespołów jak Red Hot Chili Peppers, Therapy?, The Futurheads czy Killing Joke.

W oficjalnym komunikacie podano, że przyczyną śmierci była krótka choroba układu oddechowego. Znajomi wskazują jednak, że muzyk przeszedł niedawno bardzo ciężką grypę, a choroba była efektem pogrypowych komplikacji.

Gang Of Four istniało głównie pomiędzy 1977 a 1984 rokiem. Zespół próbował powracać też w latach dziewięćdziesiątych.